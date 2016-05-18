Евгений Левченко: «Если Слуцкий интегрирован в ЦСКА, совмещать два поста будет тяжело»

Бывший игрок сборной Украины, телеэксперт Евгений Левченко рассказал Ивану Адаменко, почему в сборной России должна играть молодежь, оценил силу сборной Германии и предложил сократить число судей.

– Насколько реально, что на Евро-2016 в сборной России ведущую роль будут играть Дзюба, Смолов и даже Головин?

– Молодые таланты должны появляться в сборной. Чем больше у них шансов, тем быстрее прогрессирует национальная команда. Надо не стесняться омолаживать команду, но у нас, славян, есть такая черта: мы думаем, что всегда будем вылезать за счет «стариков». У тех же голландцев все наоборот: они бросают в бой молодых футболистов, которые понимают, что и где, а также как им играть. Нынешняя экономическая ситуация [в России] подталкивает клубы не тратиться на легионеров, а дать шанс воспитанникам. Надеюсь, что Головин будет прогрессировать и дальше.

– Как поступить Леониду Слуцкому: уходить из ЦСКА, продолжать совмещать?

– Леонид Викторович довольно неплохо совмещает посты. Будущее зависит от нескольких факторов: хочет ли он сам совмещать должности, и может ли он делать это на протяжении большого количества времени, чтобы при этом его работа не отражалась негативно ни на ЦСКА, ни на сборной России. Немаловажно, что он находится в гуще событий, следит за футболистами. Если факторы складываются, нет ничего плохого в совмещении.

– Виталий Мутко сказал, что готовить россиян к домашнему ЧМ должен освобожденный специалист.

– Все зависит от того, насколько Слуцкий коммуникабелен и какие у него помощники в клубе и в сборной. Если Гинер скажет: «У тебя есть месяц, чтобы ты сосредоточиться на условном Евро-2016, а ассистенты пока будут готовить команду», это одно. Надо смотреть на то, как сильно Слуцкий вовлечен в работу ЦСКА, согласована с ним трансферная политика или нет. Факторов много. Если Леонид Викторович полностью интегрирован в систему работы, ему будет очень сложно продолжать занимать два поста.

– Сборная Германии серьезно обновила состав. Каковы шансы немцев на Евро?

– Немцы показали, что у них есть уязвимые места. В некоторых матчах, где не должно было быть проблем, они не смогли показать свой футбол, были на спаде, сталкивались с проблемами в центральной зоне. Но они по-прежнему являются фаворитами.

– Кого еще выделите?

– Мне очень понравились французы. В товарищеском матче против Голландии они хорошо выглядели. Испанцы могут показать свой класс.

– Дадите прогноз для сборной Украины?

– Шансы на выход из группы велики. С Германией будет тяжело бороться, если немцы будут в идеальном состоянии. Зато Северная Ирландия нам вполне по зубам. Если посмотреть на то, как сборная Украины играла с Уэльсом без ряда ключевых исполнителей, моделируя как раз именно ирландцев, то эту команду проходить надо. Ключевой станет встреча с поляками, которых, я надеюсь, мы обыграем или хотя бы сыграем вничью. При четырех очках у нас должен быть шанс пройти дальше.

– Несколько сборных из-за новой системы дебютируют в финальной части Евро. Это плюс или минус для турнира? Тот же матч между Венгрией с Албанией – это что вообще?

– Мы на эту тему говорили с коллегами на голландском телевидении. Сошлись на том, что такие сборные отпадут очень быстро, но не стоит их списывать со счетов. Удовольствие от подобных матчей получат лишь аналитики, скауты и эксперты. Вот я бы сходил на этот матч, тем более, если бы за Албанию играл Милот Рашица, который в чемпионате Голландии выступает за «Витесс». За венгров должен выступить Балаж Джуджак, против которого я играл. Но это мне интересно, а болельщики наверняка заскучают.

– Как вообще относитесь к нововведениям в футболе? Турниры расширяются, судьям вручили пену, видеоповторы уже сколько лет обсуждаются.

– А что пена? Посмотрите, сколько раньше тратилось времени, чтобы правильно установить стенку, сколько лишних разговоров было. Пустая трата времени. Видеоповторы – абсолютно «за». Мы хотим видеть честный футбол. Да, где-то потеряются эмоции. Но когда команда забивает мяч, а его не засчитывают – ситуация не слишком приятная. Новшества только во благо, футбол должен быть стерильным.

– В том же хоккее спорных эпизодов может быть много, а в футболе чуть ли не каждую минуту можно смотреть, кто кого за майку дернул.

– Речь идет только о взятии ворот, о неявных голах. Таких эпизодов не так уж и много. Больше проблем с офсайдами. Я вообще не понимаю, как боковые арбитры видят миллиметры и сантиметры положения «вне игры».

– Теперь есть дополнительный судья за воротами.

– Убрать и запретить! Если брать глобально, они делают столько ненужной работы, которая никакой пользы не приносит. Они ведь не могут видеть, пересек мяч линию ворот полностью или нет. Могут лишь заметить нарушение правил в штрафной, никакого существенного позитива они не добавляют. Это как резервный арбитр, который находится между тренерами. Его постоянно ругает то один, то другой, хотя этот судья ничего не решает.

– Кто-то предлагал форму, облегающую тело, чтобы нельзя было схватить за майку или шорты, или такую, которая при любом серьезном контакте рвется – фолы удобно фиксировать.

– Давайте философствовать дальше: пусть футболисты голые выходят на поле. Недавно видел ролик, где девушки из сборной Афганистана играли в платках и форме, полностью скрывающей тело. Такие нововведения абсолютная чушь.

– Были слухи, что на чемпионате Европы готовятся теракты. Как перебороть страх и все-таки поехать во Францию? И нужно ли его перебарывать?

– Знаете, это был первый звоночек для всех: и для Парижа, и для Брюсселя. Теракты очень сложно предугадать. Эти люди, [террористы], добиваются того, чтобы многие отказались от поездки на чемпионат Европы, боялись за свою безопасность. Перестраховаться нужно, но пугаться и не ехать во Францию на такой турнир, если есть возможность, – худшее решение, которое можно принять. Нужно понимать, что все инстанции, которые могут предотвратить трагические события, будут работать. Но стопроцентной гарантии, конечно, никто дать не сможет.

– Если бы не работа на ТВ, вы поехали бы?

– Обязательно. Прежде чем подписать контракт, я спланировал с друзьями поездку на несколько матчей. Даже не задумываясь о том, что во Франции были теракты.

– Чемпионат Голландии завершился крутой концовкой, когда «ПСВ» вырвал победу у «Аякса» в последний момент. Эредивизие по-прежнему слегка психованный турнир с веселым футболом?

– Все команды играют от атаки. Это большой плюс в сравнении с футболом в России или на Украине. Даже «Эксельсиор» или «Камбюр» против «Аякса» или «Фейеноорда» в первую очередь думают об атаке, пытаются комбинировать. «ПСВ» в еврокубках несколько поменял тактику, больше действует от обороны, но там это приносит свои плоды. Здесь чемпионат отличается результативностью, так как есть время для маневра, для обыгрыша. И тренеры всегда говорят своим подопечным, чтобы не боялись использовать дриблинг. И футбол в Голландии – это не только «Аякс» и «ПСВ». Даже в матче «Гронингена» и «Утрехта» можно посмотреть на интересный футбол, особенно в плане тактики.

– Как болеть за местные клубы, если они каждый год почти полностью обновляют состав?

– Философия клубов не меняется уже годами, они играют по определенной системе. Большинство новых футболистов в течение первого месяца вливаются в новую обстановку. Тут же подбор каждого нового исполнителя проходит по определенному сценарию. В «Аякс», к примеру, никогда не возьмут «стоячего» футболиста, потому как там форвард должен уметь играть в подыгрыше, владеть ударом головой, уметь обводить и забивать не меньше 15 голов за сезон.

– Булыкина же взяли.

– Взяли, но он не был первым номером. Дмитрий был игроком, который может выйти на поле на последние 10-15 минут, продавить протолкнуть.

– Ему тупо подфартило?

– Булыкин здорово провел сезон в «Ден Хааге». Его болельщики чуть ли не на руках носили. Мне кажется, это было один из лучших его сезонов за карьеру. Он вытянул на себе Гаагу, а затем его пригласили в «Аякс». Но он не футболист для «Аякса», он не попадает под их философию. Сейчас там играет поляк Аркадиуш Милик, и даже к нему придираются, хотя парень очень хорош в подыгрыше. «Аяксиды» говорят, что у них со времен Луиса Суареса нет качественного нападающего.

– Молодежь из России массово едет в Португалию. Объясните, почему в Голландии лучше.

– Это будет отличный опыт, расширение кругозора, они тут смогут понять суть европейского футбола. Голландский футбол более техничный. Тут ты научишься играть несколько иначе. Я общался с Федором Смоловым, когда он выступал за «Фейеноорд». Ему тут было тяжеловато, но он все равно научился в Роттердаме многим вещам. Ему стоило задержаться в голландском чемпионате подольше. Я уверен, что он бы в итоге смог тут заиграть.

– У Аршака Коряна, который ушел из «Локомотива» в «Витесс», вот не выходит пробиться в первую команду.

– Чемпионат молодежных команд здесь тоже очень сильный. Почти у всех сильная академия, поэтому ребята на выходе уже имеют приличный уровень. Ты всегда играешь против серьезных команд. Многие хотят быстрее пробиться в основной состав, но не у всех это получается. При всем уважении к нашим игрокам, тут очень часто сказывается менталитет, а не какие-то технические аспекты. Многие забывают о том, что на каждой тренировке надо выкладываться, доказывать свой уровень. А когда устанавливается какой-то жесткий лимит, то игроки с российским паспортом идут на вес золота. Они от этого только расслабляются и становятся неконкурентоспособными.

– Важный вопрос – это деньги. Сколько в Голландии могут предложить?

– В Голландии определенная схема налогов: если ты получаешь более 200 тысяч евро в год, то тебе придется отдать 52% от этой суммы. Но если ты футболист, то налоги можно уменьшить до 30%. Игроки не из Евросоюза в возрасте до 20 лет должны получать 200 тысяч евро в год. Если больше – то примерно 400 тысяч. Такими зарплатами голландцы ограждают себя от некачественных исполнителей. Клубам невыгодно брать всех подряд и платить им большие зарплаты. Чтобы вы понимали: 400 тысяч для Голландии – это очень серьезные деньги.

– То есть не стоит рассчитывать более чем на 20-30 тысяч в месяц?

– Да, это не тот чемпионат, куда следует ехать за финансами. «Аякс» и ПСВ могут платить серьезные деньги, но нужно быть на уровне Луиса Суареса, чтобы заиграть здесь. Тут же берут обычно только молодых с перспективой продажи в другой клуб. Клубы не зависят от государства, каких-то структур, которые влияли бы на трансферную политику.

– Кокорина в Голландии, как понимаю, ждать не стоит?

– Кокорин сюда может прилететь лишь на отдых.

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Фото: voetbalprimeur.nl | nu.nl | zimbio.com | rfpl.org