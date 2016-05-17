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    Скрипченко: «У нас было огромное желание не дать «Ростову» набрать три очка»

    Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение от «Ростова» (0:1) в матче РФПЛ. По словам специалиста, у его команды было огромное желание помешать ростовчанам набрать три очка.

    – «Ростов» стремится к чемпионскому званию, поэтому мы понимали, что соперник сделает все, чтобы сегодня добиться победы.

    Что касается плана на игру — мы знали манеру игры «Ростова» На протяжении всего сезона эта команда действовала по схеме 5–2–3. Еще знали, что «Ростов» не очень уютно чувствует себя в позиционных атаках, поэтому хотели сделать ставку на организованную оборону и быстрые переходы в атаку.

    Считаю, что в плане оборонительных действий матч у нас удался. Единственное, контригра получилась не такой, как мы планировали. Хотелось бы все-таки острее действовать. Во втором тайме прижались к своей штрафной. Результатом большого количества фланговых подач стал гол, когда хорошо выпрыгнул нападающий соперника.

    Но в целом благодарен ребятам за самоотдачу. У них было огромное желание не дать «Ростову» набрать три очка.

    – Как удалось так настроить команду, учитывая, что серьезных турнирных задач она не решает?

    – Мы в каждой игре стремимся к победе. То, что «Уралу» ничего не надо — это уже заезженная тема. Команда сейчас в стадии становления. У нас много молодых ребят. Мы хотим им привить психологию победителя, а это можно сделать только благодаря положительным результатам.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.05.2016 08:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +358

      Финт 17 мая 2016, 13:40

      Ну за выход в ЛЧ должно же УЕФА деньги,дать а там дальше больше за каждый раунд,вроде так же?

      0
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      Рейтинг: +25

      Semёn > Финт 17 мая 2016, 15:05

      За квалификацию не знаю, но за выход в группу платят и за каждую победу или ничью в ней. Дальше - сказка, можно не загадывать.

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      Рейтинг: +215

      iuda 17 мая 2016, 09:36

      Не получили премию от Гинера

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > iuda 17 мая 2016, 10:03

      скорее от Миллера, Гинеру пока не надо их раздовать.

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > карасевщина 17 мая 2016, 12:53

      не заипало бред разводить?

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > 17 мая 2016, 12:53

      Комментарий удален.

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