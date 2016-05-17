Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Масалитин: «Самое слабое место «Ростова»? Финансы»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал игру «Ростова», который за тур до завершения сезона в РФПЛ отстает от лидирующего ЦСКА на два очка.

    «Главный козырь «Ростова» — дисциплина, игра на контратаках, стандарты». Все как у «Рубина» времен Бердыева.

    Если в том «Рубине» выделялись Домингес и Бухаров, то в «Ростове» такого лидера нет. Но отмечу Сесара Наваса, Нобоа и Азмуна, которые работали с Бердыевым еще в Казани. Они верят тренеру, знают его футбольную философию – и помогают понять остальным.

    Самое слабое место «Ростова»? Финансы. В этом смысле за клуб до сих пор тревожно. На поле явных недостатков не вижу. Команда сбалансирована во всех линиях. Кто-то считает, что ей плохо удаются позиционные атаки. Так смотря с кем сравнивать. До ЦСКА, «Краснодара», «Зенита» действительно далеко. Но у «Ростова» и возможности скромнее. Вторым номером играть попроще», — сказал Масалитин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.05.2016 08:15
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 мая 2016, 10:05

      Азмуна можно еще как выделить, все его голы это очки Ростова. Красава Бердыев когда боролся за его переход в Ростов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +308

      hmelarj 17 мая 2016, 08:43

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11