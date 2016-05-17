Павлюченко: «Наверное, если брать в целом, то сезон я провалил»

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко пообщался с журналистами после домашнего матча 29-го тура РФПЛ с «Динамо» (1:0). Напомним, что именно Павлюченко забил победный мяч, который стал для него сотым в чемпионате России.



«Я сегодня играл, думая о победе команды, а не о собственном голе. Так совпало, Боженька помог. Наверное, если брать в целом, то сезон я провалил. Но я не опускал руки, тренировался. За это и получаешь вознаграждение.



Мы вышли на поле с особым желанием и настроем. Забили быстро. Но во втором тайме почему-то сели в оборону, стали по аутам мяч пинать. Но, правда, сумели создать несколько моментов в контратаках. Надо было второй забивать, чтобы было спокойней. Ибра мог забить тоже сегодня. Хочется надеяться, что он оставил гол на последний тур.



Хорошая реакция болельщиков во время моей замены? Меня однажды плохо проводили, ругали. Мне всегда хотелось доказать, что я не просто так зарабатывал себе имя, чтобы вот так бесславно идти к последним этапам карьеры. Я рад, что могу оставить положительный след в истории «Кубани». Мне сегодня было приятно слышать такую реакцию на замену», — заявил футболист.