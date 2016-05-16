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    Слуцкий: «Удовлетворен, но есть еще одна игра»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился впечатлениям после матча 29-го тура РФПЛ против «Краснодара» (3:0).

    «Хорошо сыграли, выполнили то, на что нацеливались. Минимальное количество моментов было создано у наших ворот. В принципе, удовлетворен, но есть еще одна игра.

    Стояла ли задача сдерживать связку СмоловМамаев? Я бы не ставил вопрос таким образом. Все-таки «Краснодар» – очень играющая команда, и любой игрок, начиная от Каборе, продолжая крайними защитниками, не говоря про игроков группы атаки, способен сыграть результативно. Важно было не сдерживать отдельного игрока или связку, а команду в целом.

    Гол Мусы? Я должен всегда и не только должен, но и верю, что каждый футболист может проявить свои лучшие качества на футбольном поле, сегодня Муса их проявил», – сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.05.2016 22:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 мая 2016, 10:53

      Рубин победит цска

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      guron88 17 мая 2016, 01:05

      Вот бы Рубин упёрся ! Вот потеха будет !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 мая 2016, 23:40

      Рубьн поможет Бердыеву вас слить,хоть ничья,а кавказ нам поможет назло москалям

      -1
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