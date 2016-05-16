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  • «Ростов» вышел в ЛЧ, «Спартак» – в ЛЕ, «Динамо» опустилось в зону переходных матчей

«Ростов» вышел в ЛЧ, «Спартак» – в ЛЕ, «Динамо» опустилось в зону переходных матчей

16 мая 2016, 21:45
18

В матчах 29-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Урал» (1:0), «Спартак» разгромил «Терек» (3:0), «Кубань» обыграла «Динамо» (1:0).

Победа «Ростова» гарантировала подопечным Курбана Бердыева участие в квалификации Лиги чемпионов.

«Спартак» обеспечил себе попадание в квалификационные матчи Лиги Европы.

«Кубань» выбралась из зоны вылета, отправив «Динамо» на 14-е место, обладатель которого примет участие в переходных играх.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Динамо Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (18)
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Жека 35
1463424484
Всех Ростовчан с победой!!!)))
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Тraumtanzеr
1463424571
Ростов красавцы, удачи в последнем туре, чего не желаю коням.Мы же поборемся за 4 место, есть еще шансы.
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ASG
1463424867
Вперед Кубань! З.Ы. Поздравляю ростовчан! Вы заслужили этот праздник!)
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castromen
1463424885
Очень рад за Ростов!!! Молодцыыыыыы!
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Алекc
1463424929
Спартак с победой!!! Очееень важно! 4 тура на 0 это неплохо! Ждем лигу европы! Ростов с победой тоже, надеюсь на ваше чемпионство!
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Slavyan87
1463424992
КБ с победой и попаданием в ЛЕ!
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m40
1463426169
Поздравляю Спартакс таким успехом. Такими темпами через пару лет они и за ЛЧ смогут побороться
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VVM1964
1463426544
ВСЕХ КБ С ПОБЕДОЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!! ВПЕРЕД СПАРТАК !!!! МЫ В ЛЕ !!!!!!!!!!! 4-АЯ ПОБЕДА ПОДРЯД ( 9-0 ) МОЛОДЦЫ !!!!!! ПРИ ХОРОШЕМ РАСКЛАДЕ МОЖЕМ ПОДВИНУТЬ КРАСНОДАР !
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slavа0508
1463427428
Что то Краснодар как то странна сыграл
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Tri
1463428343
Ну удачи Ростову в ЛЧ нам в ЛЕ , такова жизнь, так получилось. ВПЕРЕД ЗЕНИТ!!!!!
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