«Ростов» вышел в ЛЧ, «Спартак» – в ЛЕ, «Динамо» опустилось в зону переходных матчей

В матчах 29-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Урал» (1:0), «Спартак» разгромил «Терек» (3:0), «Кубань» обыграла «Динамо» (1:0).

Победа «Ростова» гарантировала подопечным Курбана Бердыева участие в квалификации Лиги чемпионов.

«Спартак» обеспечил себе попадание в квалификационные матчи Лиги Европы.

«Кубань» выбралась из зоны вылета, отправив «Динамо» на 14-е место, обладатель которого примет участие в переходных играх.