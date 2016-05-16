«Ростов» вышел в ЛЧ, «Спартак» – в ЛЕ, «Динамо» опустилось в зону переходных матчей

В матчах 29-го тура РФПЛ «Ростов» обыграл «Урал» (1:0), «Спартак» разгромил «Терек» (3:0), «Кубань» обыграла «Динамо» (1:0).
Победа «Ростова» гарантировала подопечным Курбана Бердыева участие в квалификации Лиги чемпионов.
«Спартак» обеспечил себе попадание в квалификационные матчи Лиги Европы.
«Кубань» выбралась из зоны вылета, отправив «Динамо» на 14-е место, обладатель которого примет участие в переходных играх.
Источник: Бомбардир.ру
!! ВПЕРЕД СПАРТАК !!!! МЫ В ЛЕ !!!!!!!!!!! 4-АЯ ПОБЕДА ПОДРЯД ( 9-0 ) МОЛОДЦЫ !!!!!! ПРИ ХОРОШЕМ РАСКЛАДЕ МОЖЕМ ПОДВИНУТЬ КРАСНОДАР !