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    В «Локомотиве» недовольны игрой Хенти

    Руководство «Локомотива» выразило недовольство выступлением нападающего московской команды Эзекиэля Хенти.

    Сообщается, что члены совета директоров железнодорожников недовольны трансферной кампанией клуба в зимнее трансферное окно. Хенти был представлен селекционерами как очень перспективный футболист, обладающий всеми необходимыми профессиональными навыками. Деньги на трансфер нигерийского игрока были выделены с учетом того, что приобретение быстро окупится, однако форвард не демонстрирует тех качеств, из-за которых его покупали. Кроме того, «Локомотив» заключил с Эзекиэлем долгосрочный контракт, согласно которому игрок получает 1,2–1,4 млн евро без учета бонусов и премиальных.

    Напомним, что Хенти перешел в «Локомотив» из словенской «Олимпии» за пять миллионов евро. В нынешнем розыгрыше РФПЛ он провел девять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Известия

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    16.05.2016 14:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 18 мая 2016, 17:21

      ниасс по началу тоже сидел пол сезона

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8

      ishumakov 17 мая 2016, 11:18

      Может в следующий раз лучше будут искать и оценивать перспективных игроков!

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 мая 2016, 18:13

      бред желтый какой-то. Когда брали Семина обратно, зная, что одного года ему мало будет для того, чтобы команду отстроить заново, ничего не говорили, молчали. Тут игрок вливается в абсолютно новый коллектив в совсем другой стране, выходит с Зенитом со старта и выкладывается на 120 процентов. Да, не забивает. но как вчера голы забили? оба с пенальти. Дайте ему полноценный сбор с командой провести и все получится

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 мая 2016, 17:41

      интересно, а Смородской они довольны?

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 16 мая 2016, 17:16

      мда, что Хенти что Шкулетич.......

      1
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      Рейтинг: +33709

      zra78 16 мая 2016, 17:01

      Ниасс также начал,так что рано судить

      1
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      Рейтинг: +122

      serginho8 16 мая 2016, 16:56

      овечка смородская, отдала даром по среди сезона токвого напа и взяла ноунейма, лучше бы она дала лимона 2-3 Ниассу чтоб тот сезон доиграл до конца! так бы хоть в 5 ке щас были бы.
      Ниасс тоже клоун тот еще, не мог доиграть до лета, сидит на лавке середняка апл, грустно(

      0
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      Рейтинг: +427

      policepnz 16 мая 2016, 16:26

      бревно!

      1
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 16 мая 2016, 16:00

      Продать отличного напа, который адаптировался за 7 млн, и купить не важнецкого напа за 5, да это бред... где логика??? 2 млн навара, это же стыд и срам для РЖД!!!!

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > LOKOfanatik19 16 мая 2016, 18:21

      Ниассе за 17 млн продали

      2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 16 мая 2016, 15:50

      Хенти классно играет! Сам не могу понять, почему он забить никак не может!? По-любому нужно оставлять его на следующий сезон!

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > ManUtd-Volgograd 16 мая 2016, 17:11

      А он, может, как Зе Луиш - сначала никак не шло, а потом пойдет. Хотя для Локо лучше, чтоб как Оланаре

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