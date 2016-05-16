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Семенов: «Спартак» поступил некрасиво»

16 мая 2016, 14:20
10

Защитник «Терека» Андрей Семенов прокомментировал решение «Спартака» отказать грозненской команде в предоставлении тренировочного поля накануне встречи 29-го тура чемпионата России.

«Лично я за все время своей карьеры ни разу с таким не сталкивался. В команде до сих пор не поняли, почему «Спартак» так поступил. Нам ничего не объяснили. С нами поступили некрасиво. Может, «Спартак» и правда хотел поберечь поле, я не знаю. Повторюсь, ни разу с таким не сталкивался, но понять этот жест сложно.

«Терек» от этого будет только злее, и, надеюсь, нашему настрою это только поможет. Плюс то, что сэкономили силы», – сказал Семенов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Семенов Андрей
Комментарии (10)
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Apec22
1463398502
Мясо боится что Терек их догонит...вот поэтому и казявят как могут...
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толллян
1463401189
удачи тереку
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abuker 06
1463402568
Концу чемпионата грязные делишки пошли
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Asbjorn
1463403724
Странное решение
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TUMS
1463412972
Позор.
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батог
1463424244
ну и кто тут задницу вылизывал тереку , теперь можно спереди
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maygli
1463424995
3:0... отдохнувшие злые едут домой на ковер к Кадырову "...судья продажная..."
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