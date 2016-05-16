Семенов: «Спартак» поступил некрасиво»

Защитник «Терека» Андрей Семенов прокомментировал решение «Спартака» отказать грозненской команде в предоставлении тренировочного поля накануне встречи 29-го тура чемпионата России.

«Лично я за все время своей карьеры ни разу с таким не сталкивался. В команде до сих пор не поняли, почему «Спартак» так поступил. Нам ничего не объяснили. С нами поступили некрасиво. Может, «Спартак» и правда хотел поберечь поле, я не знаю. Повторюсь, ни разу с таким не сталкивался, но понять этот жест сложно.

«Терек» от этого будет только злее, и, надеюсь, нашему настрою это только поможет. Плюс то, что сэкономили силы», – сказал Семенов.