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  • Губерниев: «Жаль, что Малафеев завершает карьеру. В России не так много хороших вратарей»

Губерниев: «Жаль, что Малафеев завершает карьеру. В России не так много хороших вратарей»

16 мая 2016, 13:32
9

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу завершения карьеры голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева. Напомним, что после матча с «Локомотивом» российский вратарь попрощался с петербургскими болельщиками.

«Вы знаете, мне без него будет скучно. Не хочу возвращаться ко всем нашим историям, о которых судачил весь мир. Слава – парень харизматичный. Мне глубоко жаль, что он из-за травм так, по большому счету, в «Зените» себя не реализовал в последние годы. После чемпионата Европы в питерской команде появился Лодыгин.

Никто не держит за пазухой камней. Мы приятели. Я слежу за тем, что он делает в бизнесе. Не сомневаюсь, что он наблюдает и за мной. Жаль, что он завершает карьеру. У нас же не так много классных вратарей», – сказал Губерниев.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (9)
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вавос
1463399585
Сказал Малафеев,заканчивается этим новость,мда...))
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sargassov
1463399771
Уж молчал бы, уже все что на что ума хватило, сказал
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Inks
1463400541
улыбнуло интервью))
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Fju-2
1463400701
Зато в Дании полно хороших киперов.
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ANDY38
1463403849
Редактор, исправь статью. Малафеев не говорил так про себя. Это Губошлепов Дима разболтался как обычно...
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Tri
1463405029
Уж не собрался ли Губерниев комментировать матч динамо - Зенит?
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опус 2
1463405324
Лицемер !!!
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Neo-SPb
1463419482
Губерниев - пес!
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