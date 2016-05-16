Губерниев: «Жаль, что Малафеев завершает карьеру. В России не так много хороших вратарей»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу завершения карьеры голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева. Напомним, что после матча с «Локомотивом» российский вратарь попрощался с петербургскими болельщиками.

«Вы знаете, мне без него будет скучно. Не хочу возвращаться ко всем нашим историям, о которых судачил весь мир. Слава – парень харизматичный. Мне глубоко жаль, что он из-за травм так, по большому счету, в «Зените» себя не реализовал в последние годы. После чемпионата Европы в питерской команде появился Лодыгин.

Никто не держит за пазухой камней. Мы приятели. Я слежу за тем, что он делает в бизнесе. Не сомневаюсь, что он наблюдает и за мной. Жаль, что он завершает карьеру. У нас же не так много классных вратарей», – сказал Губерниев.