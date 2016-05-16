Малафеев: «О тренерской карьере пока не задумывался»

Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассчитывает получить работу в структуре клуба после завершения игровой карьеры.

«О тренерской карьере пока не задумывался. Во-первых, не хочется сейчас куда-то ехать, а в «Зените» есть прекрасный тренер, здесь все хорошо. Что касается детишек, это очень тяжело, такой специфический труд. Этим нужно болеть. Я готов тренировать своего сына. Но начинать с нуля с несколькими детьми пока не готов.

Безусловно, если найдется для меня местечко в структуре клуба, буду рад. Но так, чтобы не нужно было каждый день ходить на работу, как я это делал долгие годы», – признался Малафеев.

Напомним, голкипер объявил о завершении игровой карьеры по окончании текущего сезона.