Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малафеев завершит карьеру 15 мая

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в это воскресенье завершит свою карьеру. После матча 29-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» голкипер сделает круг почета перед трибунами стадиона «Петровский».

    Отметим, Малафеев находится в составе «Зенита» с 1999 года. За это время провел в основе команды 442 матча, в 163 из них мячей не пропускал.

    Вместе с командой голкипер завоевал 12 трофеев – Кубок и Суперкубок УЕФА, четыре чемпионских титула, три Кубка России и три Суперкубка страны.

    В составе сборной России Малафеев провел 29 матчей, в которых пропустил 24 гола. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.05.2016 18:08
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 мая 2016, 17:40

      красава, очень достойно карьеру провел))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      ETerno 12 мая 2016, 10:05

      Мог бы еще поиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 12 мая 2016, 00:16

      достойная карьера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4437

      sobaka120982 11 мая 2016, 19:07

      А вот с буффоном 38 летним продлил Юве. Контракт до 2018 года!!! Малафея так не ценят((((((

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > sobaka120982 11 мая 2016, 19:18

      да Буффон играет а Малафеев уже три года как все лечится да бизнесом занимается так что давным давно пора

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 11 мая 2016, 18:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Молофеев повесит рога на гвоздь 15 мая в воскресенье.

      -10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 11 мая 2016, 18:12

      в Зенит 2 к Зырянову...что время зря терял(((

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > KuPe4iK 11 мая 2016, 18:18

      он не теряет у него давно свой бизнес

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11