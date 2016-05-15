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    Малафеев попрощался с «Петровским» и завершил профессиональную карьеру

    Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев завершил профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что после матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), на который он был заявлен в качестве запасного вратаря, Малафеев совершил вместе с семьей «круг почета» по стадиону «Петровский», попрощавшись с болельщиками.

    Малафеев выступает за «Зенит» с 1997 года. За это время голкипер вместе с сине-бело-голубыми четырежды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.05.2016 21:46
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 16 мая 2016, 14:50

      Не могли уж выпустить хоть на 10 минут,позорище руководству,столько сделал для команды...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 16 мая 2016, 09:44

      давно пора было

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 мая 2016, 04:50

      интересно, что дальше делать будет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull > GeorgeXIII 16 мая 2016, 08:02

      Агенство по недвижимости и адвокатская контора уже есть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 16 мая 2016, 00:34

      ну чтож,теперь бизнес))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      bearglass 16 мая 2016, 00:28

      Хороший вратарь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 15 мая 2016, 23:39

      Он давно не играл, потерял место в основе, не работал, давно надо было уходить.

      0
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      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv > СЛАВА 81 16 мая 2016, 07:50

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 15 мая 2016, 23:37

      Спасибо за всё!!!Навсегда останутся в памяти его сейвы в ЛЧ!!!!!

      3
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 15 мая 2016, 23:01

      Славе как минимум Зенит должен устроить прощальный матч!

      3
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      Рейтинг: +16

      maks59569 15 мая 2016, 22:56

      НУ ПОКА МАЛАФЕЕВ

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 15 мая 2016, 22:51

      да уж..хреново получается когда игроки с такой верностью к клубу завершают карьеру подобным образом..выпустили бы с начала - ничего бы не случилось...

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