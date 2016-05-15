Малафеев попрощался с «Петровским» и завершил профессиональную карьеру

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев завершил профессиональную карьеру футболиста. Отметим, что после матча 29-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), на который он был заявлен в качестве запасного вратаря, Малафеев совершил вместе с семьей «круг почета» по стадиону «Петровский», попрощавшись с болельщиками.

Малафеев выступает за «Зенит» с 1997 года. За это время голкипер вместе с сине-бело-голубыми четырежды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.