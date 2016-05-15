Щесны посмеялся над «Тоттенхэмом»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны, защищающий ныне цвета «Ромы» на правах аренды, на своей странице в Twitter посмеялся над «Тоттенхэмом». Напомним, сегодня «шпоры» в заключительном 38-м туре АПЛ уступили с разгромным счетом «Ньюкаслу» (1:5), что позволило «канонирам», которые выиграли свой матч у «Астон Виллы» (4:0), опередить подопечных Покеттино в турнирной таблице и завершить сезон на втором месте.

«Шпоры», – написал Щесны на своей странице в Twitter, добавив в конце плачущий от смеха смайлик и сердечко.

Отметим, что подписчики польского стража ворот написали в ответ: «Ваша карьера», и снабдили сообщение аналогичными смайликами.