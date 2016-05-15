Болельщики «Зенита» вывесили баннер в честь Малафеева

На матче 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1 после первого тайма), который в данные минуты проходит в северной столице на стадионе «Петровский», поклонниками петербургского клуба был развернут огромный баннер в честь многолетнего стража ворот сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева.

Напомним, сегодня голкипер завершает карьеру. По завершении встречи пройдет чествование 37-летнего футболиста, который совершит круг почета по стадиону, чтобы попрощаться с болельщиками.

Малафеев защищает цвета «Зенита» с 1997-го года. За это время он принял участие в 442-х матча, в 163-х из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, и выиграл 13 трофеев – четыре титула чемпиона страны, три Кубка России, Кубок РФПЛ, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, три Суперкубка России.