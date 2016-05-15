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    Болельщики «Зенита» вывесили баннер в честь Малафеева

    На матче 29-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом» (1:1 после первого тайма), который в данные минуты проходит в северной столице на стадионе «Петровский», поклонниками петербургского клуба был развернут огромный баннер в честь многолетнего стража ворот сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева.

    Напомним, сегодня голкипер завершает карьеру. По завершении встречи пройдет чествование 37-летнего футболиста, который совершит круг почета по стадиону, чтобы попрощаться с болельщиками.

    Малафеев защищает цвета «Зенита» с 1997-го года. За это время он принял участие в 442-х матча, в 163-х из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности, и выиграл 13 трофеев – четыре титула чемпиона страны, три Кубка России, Кубок РФПЛ, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, три Суперкубка России.

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    Источник: ФК «Зенит»

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    15.05.2016 19:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2250

      kvm 15 мая 2016, 22:48

      сбитый бомжелётчик

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +6297

      порт 15 мая 2016, 20:56

      Спасибо за всё!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Lb40 15 мая 2016, 20:16

      Не скажу,что великий...
      Но точно качественный и бесстрашный!
      Спасибо Слава!!!

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