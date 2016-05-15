Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Скончался администратор молодежного состава «Амкара», который перенес инфаркт

    Скончался администратор молодежного состава «Амкара» Виталий Толов. Напомним, Толов попал в реанимацию сегодня после того, как у него остановилось сердце во время матча 29-го тура чемпионата России с «Уфой» (2:0).

    «Сегодня во время второго тайма матча молодежных команд «Амкара» и «Уфы» ему стало плохо. Сразу же врачи молодежного и основного составов совместно с дежурившими на игре врачами реанимобиля смогли запустить сердце. Администратор был доставлен в краевой «Институт сердца», где доктора сделали все возможное для его спасения. К сожалению, Виталия Александровича не стало. Диагноз – обширный инфаркт сердца», – говорится в сообщении на официальном сайте «Амкара».

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2016 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11