Фабрегас готов перейти в «Реал»

Начинает проясняться ситуация вокруг полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, который недавно сделал заявление, что он готов вернуться в испанскую лигу, но при этом футболист исключил переход в «Барселону».

Сообщается, что Фабрегас стал доступен для перехода в мадридский «Реал», президентом которого является давний поклонник таланта футболиста Флорентино Перес.

Напомним, что Фабрегас является воспитанником «Барселоны», он родился в Каталонии и выступал за сборную этого автономного региона Испании.