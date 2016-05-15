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Фабрегас готов перейти в «Реал»

15 мая 2016, 11:19
14

Начинает проясняться ситуация вокруг полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса, который недавно сделал заявление, что он готов вернуться в испанскую лигу, но при этом футболист исключил переход в «Барселону».

Сообщается, что Фабрегас стал доступен для перехода в мадридский «Реал», президентом которого является давний поклонник таланта футболиста Флорентино Перес.

Напомним, что Фабрегас является воспитанником «Барселоны», он родился в Каталонии и выступал за сборную этого автономного региона Испании.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Реал Челси Барселона Фабрегас Сеск Перес Флорентино
Комментарии (14)
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АртурZaСМ
1463301458
Мда, парню вообще не принципиально где играть... из Арсенала в Челси, из Барсы в Реал ну в разной последовательности... прям как тутка...
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marshal9
1463301927
странное решение Сеска
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DoNAld DUc
1463305262
Фабрегас готов перейти в «Реал» да только его там ни кто не ждёт
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koli4ka
1463305906
в первом же классико патриот-каталунец жора пике разорвёт,растопчет эту секси прости...утку, мало не покажется...
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Егориус
1463306714
предатель
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RyAn22
1463307747
шлюха, хоть и талантливый
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тигр 102
1463308786
предатель
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jinhae
1463310021
зачем там есть модрич и кросс, которые моложе. имхо утка
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Дима97
1463310264
фууу....я буду разочарован
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ari-_uri_94
1463314441
Вот так вот новость
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