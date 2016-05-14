Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фабрегас: «В «Барселону» не вернусь»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас,который ныне выступает в составе лондонского «Челси», считает вполне вероятным свое возвращение в чемпионат Испании.

    «Я бы вернулся в Примеру. Почему бы и нет? Но сейчас об этом не думаю, так как передо мной стоят задачи в «Челси» после неудачного сезона. Считаю чемпионат Испании самым сильным в мире наряду с АПЛ. Однако свое возвращение в «Барселону» считаю невозможным. Даже если бы я стремился к этому. Мой этап в этом клубе уже в прошлом», — сказал испанец.

    Напомним, что в составе «Барселоны» хавбек играл с 2011 по 2014 год.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2016 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 14 мая 2016, 11:38

      Никто и не зовёт успокойся...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 14 мая 2016, 10:55

      Нужен в челси!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 мая 2016, 09:32

      санчеса зря отдали в арсенал,а энтот секси и был ещё педра барсе даже в дубль не нужен

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      Madridist05 14 мая 2016, 08:49

      и кому ты там нужен

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      PESHES 14 мая 2016, 08:07

      Кто бы взял обратно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 14 мая 2016, 07:41

      Ну и хорошо. Свято место пусто не бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 мая 2016, 07:35

      да не нужен ты нам ))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 14 мая 2016, 07:26

      ну и правильно, дважды в одну реку не входят.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11