Фабрегас: «В «Барселону» не вернусь»

Бывший полузащитник «Барселоны» Сеск Фабрегас,который ныне выступает в составе лондонского «Челси», считает вполне вероятным свое возвращение в чемпионат Испании.

«Я бы вернулся в Примеру. Почему бы и нет? Но сейчас об этом не думаю, так как передо мной стоят задачи в «Челси» после неудачного сезона. Считаю чемпионат Испании самым сильным в мире наряду с АПЛ. Однако свое возвращение в «Барселону» считаю невозможным. Даже если бы я стремился к этому. Мой этап в этом клубе уже в прошлом», — сказал испанец.

Напомним, что в составе «Барселоны» хавбек играл с 2011 по 2014 год.