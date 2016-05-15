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    Ван дер Вил покинет «ПСЖ» вслед за Ибрагимовичем

    Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил покинет команду этим летом. Парижане пытались продать футболиста еще год назад, но в итоге приняли решение оставить голландца еще на один год.

    В нынешнем сезоне ван дер Вил появлялся на поле в футболке «ПСЖ» 17 раз, в которых голландец сумел дважды поразить ворота соперника.

    Напомним, что помимо ван дер Вила из «ПСЖ» уходит шведский нападающий клуба Златан Ибрагимович.

    Источник: Twitter

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    15.05.2016 09:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      ari-_uri_94 15 мая 2016, 11:17

      В челси надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 15 мая 2016, 10:27

      других купят на их места,денег достаточно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Deadpool_mazafaka_biz 15 мая 2016, 09:40

      в мю его

      0
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