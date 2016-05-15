Ван дер Вил покинет «ПСЖ» вслед за Ибрагимовичем

В челси надо
Защитник «ПСЖ» Грегори ван дер Вил покинет команду этим летом. Парижане пытались продать футболиста еще год назад, но в итоге приняли решение оставить голландца еще на один год.
В нынешнем сезоне ван дер Вил появлялся на поле в футболке «ПСЖ» 17 раз, в которых голландец сумел дважды поразить ворота соперника.
Напомним, что помимо ван дер Вила из «ПСЖ» уходит шведский нападающий клуба Златан Ибрагимович.
Merci @Gvanderwiel !!! #ParisFeteParis pic.twitter.com/nQl1cUISOm— PSG Officiel (@PSG_inside) 14 мая 2016 г.