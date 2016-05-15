Селезнев: «Кубань» выплачивала мне зарплату? Ха-ха, они много что говорят»

селезня хохлятского надо было вообще в Россию не пускать гнать их поганой метлой они самые первые продажные вражины русских они продались америкосам за кусок сникерса и готовы сосать его днем и ночью даже если этот сникерс им поперек горла станет
Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев опроверг информацию об отсутствии у «Кубани» задолженности по зарплате перед ним.
— Почему все-таки ушли из «Кубани»?
— Не хочу поднимать эту тему. Мы разошлись. И все на этом.
— Но разошлись еще не совсем. «Кубань» должна вам деньги по контракту?
— Конечно. Но по этому вопросу лучше обратитесь к моему юристу. Он вам расскажет, что и как.
— Представители «Кубани» говорят, что зарплата вам выплачивалась своевременно и в полном объеме.
— Ха-ха. Ой… Они много что говорят.