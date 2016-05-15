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    Селезнев: «Кубань» выплачивала мне зарплату? Ха-ха, они много что говорят»

    Нападающий «Шахтера» Евгений Селезнев опроверг информацию об отсутствии у «Кубани» задолженности по зарплате перед ним.

    — Почему все-таки ушли из «Кубани»?

    Не хочу поднимать эту тему. Мы разошлись. И все на этом.

    Но разошлись еще не совсем. «Кубань» должна вам деньги по контракту?

    Конечно. Но по этому вопросу лучше обратитесь к моему юристу. Он вам расскажет, что и как.

    Представители «Кубани» говорят, что зарплата вам выплачивалась своевременно и в полном объеме.

    Ха-ха. Ой… Они много что говорят.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.05.2016 07:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 мая 2016, 15:13

      селезня хохлятского надо было вообще в Россию не пускать гнать их поганой метлой они самые первые продажные вражины русских они продались америкосам за кусок сникерса и готовы сосать его днем и ночью даже если этот сникерс им поперек горла станет

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 мая 2016, 13:32

      ха-ха-ха, ну что вы, что вы- я им оставил свою зарплату для лицензии в ФНЛ...

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 15 мая 2016, 11:26

      Вопрос к Селезневу: "Игрок Селезнев наиграл на свою зарплату?" Ха-ха. Ой ну вы как скажете?

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vladik12 15 мая 2016, 12:12

      Ни в коем случае нет пытался подвергнуть сомнению действующий контракт. Ради стеба только))))

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 15 мая 2016, 10:37

      Не брать украинцев Все политизировано.

      -1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 мая 2016, 07:53

      Лучше играть в ЛЧ, чем в ФНЛ...)))

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