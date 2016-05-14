Суарес: «Эта команда создана для титулов»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес после матча 38-го тура Примеры против «Гранады» (3:0) поделился впечатлениями от чемпионства.

«У нас были сложности, и в последних играх мы испытывали давление, но эта команда создана для того, чтобы завоевывать титулы. Мы отлично провели сезон.

Тяжело сказать, был ли этот сезон лучшим в моей карьере. Всегда хочется улучшить свои прошлые достижения. Нелегко забить столько голов и стать чемпионом. Хочу поблагодарить не только партнеров по команде, но и всех, кто со мной работает», – сказал Суарес.