Полузащитник «Суонси» пропустит матч с «Манчестер Сити» из-за обязанности проходить военную службу

Полузащитник «Суонси» Ки Сун-Юн не поможет своей команде в матче 38-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» из-за того, что вынужден пройти военную службу в Южной Корее. Отметим, что по закону корейские мужчины обязаны проходить службу в армии в течение двух лет. Однако в связи с завоеванием Ки и его партнерами бронзовых медалей на Олимпиаде-2012 ее срок для них был сокращен до четырех недель.

К «Суонси» Ки присоединится в июле этого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «лебедей» в АПЛ 28 матчей, в которых забил два гола.