Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»

Экс-форвард «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Мартин Палермо получил назначение на пост главного тренера «Унион Эспаньолы». Соглашений специалиста с чилийским клубом будет действовать до конца 2017-го года.
Напомним, что в 2014-2015-м годах Палермо возглавлял аргентинский «Арсенал Саранди», покинув который по сегодняшний день находился без работы.
В течении карьеры игрока Палермо защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Эстудиантес», «Вильярреал», «Бетис» и «Алавес», завоевав несколько титулов чемпиона Аргентины, дважды победив в Кубке Либертадорес и один раз в Южноамериканском кубке.
Revisa las mejores imágenes de la presentación de Martín Palermo. https://t.co/WrJp5Nxtl8 #VamosUE pic.twitter.com/dt7QAVZaoo— Unión Española (@UEoficial) 12 мая 2016 г.