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    Палермо назначен главным тренером «Унион Эспаньолы»

    Экс-форвард «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Мартин Палермо получил назначение на пост главного тренера «Унион Эспаньолы». Соглашений специалиста с чилийским клубом будет действовать до конца 2017-го года.

    Напомним, что в 2014-2015-м годах Палермо возглавлял аргентинский «Арсенал Саранди», покинув который по сегодняшний день находился без работы.

    В течении карьеры игрока Палермо защищал цвета таких клубов, как «Бока Хуниорс», «Эстудиантес», «Вильярреал», «Бетис» и «Алавес», завоевав несколько титулов чемпиона Аргентины, дважды победив в Кубке Либертадорес и один раз в Южноамериканском кубке.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 17:34
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