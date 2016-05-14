Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Локомотиву»

В матче 29-го тура молодежного первенства России «Зенит» на своем поле крупно уступил «Локомотиву». В составе железнодорожников голами отметились Махатадзе, Лысов и Галанин, сделавший дубль. Хозяева смогли на это ответить лишь мячом Кубышкина в самом конце встречи.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 29-й тур

Зенит (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Галанин, 10; 0:2 – Махатадзе (пенальти), 37; 0:3 – Галанин, 58; 0:4 – Лысов, 69; 1:4 – Кубышкин, 80.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства