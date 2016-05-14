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    Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Локомотиву»

    В матче 29-го тура молодежного первенства России «Зенит» на своем поле крупно уступил «Локомотиву». В составе железнодорожников голами отметились Махатадзе, Лысов и Галанин, сделавший дубль. Хозяева смогли на это ответить лишь мячом Кубышкина в самом конце встречи.

    Чемпионат России. Молодежное первенство. 29-й тур

    Зенит (мол.) – Локомотив (мол.) – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Галанин, 10; 0:2 – Махатадзе (пенальти), 37; 0:3 – Галанин, 58; 0:4 – Лысов, 69; 1:4 – Кубышкин, 80.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 13:50
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -16

      scikuni 14 мая 2016, 14:02

      вот так и завтра

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат > scikuni 14 мая 2016, 15:32

      Точно так же, только наоборот

      -1
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