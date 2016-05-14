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    Селезнев: «О «Кубани» лучше расскажут мои адвокаты»

    Бывший нападающий «Кубани» Евгений Селезнев рассказал о расставании с краснодарцами.

    – Почти три месяца вы провели в «Кубани». Какими они были?

    – Ну, какие они могут быть?.. Лучше об этом расскажут мои адвокаты. От партнеров по команде остались только приятные впечатления. Нормальные ребята.

    – А с руководством «Кубани» как расстались? Есть информация, что у вас был конфликт.

    – Не хочу ничего ворошить. Главное, что ко мне нет претензий, как к профессионалу. Никаких обвинений в мой адрес никто не делал. В остальном – разберемся, – сказал Селезнев.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.05.2016 01:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 мая 2016, 10:22

      как это никто не обвинял? а про нарушение режима?

      0
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 14 мая 2016, 09:59

      Понтарез , столько понтов , а на поле импотен !

      0
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      Рейтинг: +151

      VITPO 14 мая 2016, 02:13

      "Кубани в ФНЛ надо.Очиститься.

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 > VITPO 14 мая 2016, 02:23

      в ФНЛ надо всем командам РФПЛ тогда уж... Очищаться...

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin > Kuban23 14 мая 2016, 13:16

      Я вот всё не пойму. То Динамо, то Кубани, то ещё кому- то всё желают очищения первой лигой. Очищение от чего?

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