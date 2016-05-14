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    Слуцкий: «У нас в сборной нет суперзвезд, но есть лидеры – Акинфеев, Игнашевич, В. Березуцкий»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своим мнением о фаворитах чемпионата Европы и составе своей команды.

    «Россия не фаворит турнира. Для начала нам надо выйти из группы. Если нам это удастся, мы попытаемся выиграть каждый матч плей-офф. Думаю, что фавориты чемпионата – французы. Они хозяева турнира, у них очень мощная команда со звездными игроками в каждой линии. Также я бы не забывал о сборных Испании, Германии, Бельгии и Италии.

    Наверное, то, что в составе сборной России нет суперзвезд, – наш недостаток. Всегда хорошо, когда у тебя в команде выступает всемирно известный игрок. Впрочем, у нас есть лидеры сборной: Акинфеев, Игнашевич, Василий Березуцкий, Широков, Денисов… Они играют за сборную долгое время и выступали на больших турнирах», – приводит слова Слуцкого Russia & India Report.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2016 01:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 17 мая 2016, 14:35

      После слова суперзвезд фразу надо было заканчивать)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +377

      bringing 15 мая 2016, 15:29

      Анти лидеры

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Алекс 89 15 мая 2016, 06:34

      Россия не фаворит турнира)как сказал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      zeni 14 мая 2016, 12:41

      Ха-Ха Уморил!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 мая 2016, 11:23

      Это не лидеры, это старожилы, а лидером можно назвать, и то с большой натяжкой, брата Василия и Широкова, а про Акинфеева вообще промолчу, он д -а- а- в- н- о- о- уже не лидер, да и Денисов тоже

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 мая 2016, 09:32

      Верю, что Слуцкий и с пенсионерами не подкачает на Евро.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 мая 2016, 08:55

      Из 140 млн,нашли3 задрипаных предпенсионеров.Цвет нации,блин.Бедная Россия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 08:29

      ... и мельдоний.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 14 мая 2016, 08:51

      )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 14 мая 2016, 07:48

      После случая в Ростове с допингом по наводке,возникло такое отвращение ко всему нашему футбольному хозяйству что и желание смотреть наш футбол пропало,,,Как могут наши ленивые жирные КОТЫ в Европе чего то добиться если в чемпионате России решают всё деньги и подлость,мешает кому то выскочка из провинции не проблема,уберём,Ведь Зенит обязательно должен играть в ЛЧ,,,Всё куплено,,,А мы хотим что бы наши что то в Европе показывали ,,,,,,

      -2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > slavutiq70 14 мая 2016, 08:51

      успокойся придурок

      -1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Garrincha58 14 мая 2016, 09:39

      А чё хамло гариньчя,правда матка рыло корёжит,славутик праффф!!!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 мая 2016, 07:35

      С такими лидерами нечего делать на ЕВРО! Даже выход из группы под вопросом!

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