Друг Мусы: «Переход Ахмеда в «Лестер» оформлен на 75%»

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, вероятно, продолжит свою карьеру в «Лестере». Об этом рассказал друг футболиста, которого цитирует African Football.

«Переход Мусы в «Лестер» оформлен на 75%. Его бывший агент и бывший детский тренер подтвердили, что по большинству вопросов уже удалось договориться.

Ахмедом интересовались также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» но уже ясно, что «Лестер» выиграл конкуренцию», – сказал друг Мусы.

Кроме того, источник сообщает, что нигерийская футбольная федерация разрешила игроку ЦСКА пропустить две товарищеских игры сборной, чтобы оформить переход в «Лестер».