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Друг Мусы: «Переход Ахмеда в «Лестер» оформлен на 75%»

13 мая 2016, 20:10
19

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса, вероятно, продолжит свою карьеру в «Лестере». Об этом рассказал друг футболиста, которого цитирует African Football.

«Переход Мусы в «Лестер» оформлен на 75%. Его бывший агент и бывший детский тренер подтвердили, что по большинству вопросов уже удалось договориться.

Ахмедом интересовались также «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» но уже ясно, что «Лестер» выиграл конкуренцию», – сказал друг Мусы.

Кроме того, источник сообщает, что нигерийская футбольная федерация разрешила игроку ЦСКА пропустить две товарищеских игры сборной, чтобы оформить переход в «Лестер».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Лестер Муса Ахмед
Комментарии (19)
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CSKA №1
1463159647
Зря!!!В следующем сезоне Лестер будет на дне!!!
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Ярый Армеец
1463159877
что значит "друг мусы"? бесят такие статьишки
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pahenskem
1463161018
Друг!?Бывший агент!?Бывший детский тренер!?Скоро у бабушек на лавочках инфу будете собирать?
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eleng
1463162273
Достоверность информации подтвердила бывшая подруга футболиста, уточнив, что процент рассчитан неверно, на 73% на самом деле.
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Masteralex
1463162979
пусть уходит, будет по соседству с Думбиёй лавку полировать, посидит год и обратно, если цена устроит
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Диктор
1463164498
Ну и правильно-давно пора бежать из конюшен.
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ETerno
1463172007
Вряд ли
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Ele13
1463173471
И кто будет играть в таке ЦСКА?
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Ele13
1463173490
Утка всё это.
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Виталич
1463210445
жалко если уйдет..хороший футболист..такие редкость..
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