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    УПЛ. «Шахтер» проиграл «Заре», «Днепр» сыграл вничью с «Олимпиком» и другие результаты

    В матче 26-го тура УПЛ «Шахтер» потерпел поражение от «Зари» со счетом 2:3. Хет-трик на свой счет записал Андрей Тотовицкий.

    В другой встрече киевское «Динамо» благодаря хет-трику Лукаша Теодорчика разгромило «Металлист» – 4:1. Отметим, что данная встреча была прервана на 49-й минуте из-за беспорядков болельщиков на трибунах.

    Также «Ворскла» проиграла «Александрии», «Днепр» поделил очки с «Олимпиком», «Сталь» минимально уступила «Черноморецу», «Волынь» с разгромным счетом 4:1 одолела «Говерлу». Отметим, что в последней игре главный тренер хозяев Вячеслав Грозный из-за сердечного приступа был доставлен в больницу.

    Чемпионат Украины. Премьер-лига. 26-й тур

    Ворскла – Александрия – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Дедечко, 40.

    Шахтер – Заря – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Феррейра, 32; 1:1 – Тотовицкий, 56; 1:2 – Тотовицкий, 61; 2:2 – Гладкий, 74; 2:3 – Тотовицкий, 82.

    Днепр – Олимпик – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Шахов, 18; 1:1 – Лысенко, 72.

    Металлист – Динамо – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Теодорчик, 7; 0:2 – Теодорчик, 9; 0:3 – Теодорчик, 67; 1:3 – Наполов, 90; 1:4 – Гусев, 90.

    Сталь – Черноморец – 0:1 (0:0)

    Гол: 1:0 – Хобленко, 90.

    Говерла – Волынь – 1:4 (0:4)

    Голы: 0:1 – Жунич, 17; 0:2 – Диденко, 22; 0:3 – Диденко, 24; 0:4 – Жунич, 34; 1:4 – Кузык, 48.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.05.2016 21:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 16 мая 2016, 12:51

      Не понятно, Шахта на последок бабульки что ли заработать решила? всем сливают? Как говорится странное стечение обстоятельств!

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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 16 мая 2016, 10:59

      Заря красавцы! Ну а ДК - чемпион!!!)

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