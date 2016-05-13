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  • Бюджет «Кубани» в новом сезоне будет составлять 1,5 миллиарда

Бюджет «Кубани» в новом сезоне будет составлять 1,5 миллиарда

13 мая 2016, 15:07
11

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что бюджет «Кубани» на следующий сезон составит 1,5 миллиарда рублей.

– Откуда появились деньги на погашение долгов? Мы потушили этот «пожар», перед командой больше не было долгов. Вы знаете всех инвесторов, они есть на сайте «Кубани». Их производства расположены на Кубани, и они рады помогать. Это была их позиция – помощь клубу. Я скажу, что бюджет сформирован на следующий сезон, поэтому проблемы, конечно, быстро не уйдут, но они в будущем продолжат решаться.

– Какой объем бюджета будет?

– Планируем 1,5 миллиарда рублей. Финансирования от администрации не будет, это частные средства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (11)
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Alex3920486
1463141528
И меня тоже тогда в список включите))
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LOKOfanatik19
1463141732
25 млн долларов, это не так много, часть на зарплату, часть на инфраструктуру, часть персоналу и ничего не останется :-) И снова позовут какого нибудь Павлюченко ....
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alex kidn
1463146917
Раньше надо было сделать
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ivan199103
1463147373
Не понятно, много это или мало
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U-Jin
1463148248
всего то 20 000 000 $
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