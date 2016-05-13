Бюджет «Кубани» в новом сезоне будет составлять 1,5 миллиарда

Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что бюджет «Кубани» на следующий сезон составит 1,5 миллиарда рублей.

– Откуда появились деньги на погашение долгов? Мы потушили этот «пожар», перед командой больше не было долгов. Вы знаете всех инвесторов, они есть на сайте «Кубани». Их производства расположены на Кубани, и они рады помогать. Это была их позиция – помощь клубу. Я скажу, что бюджет сформирован на следующий сезон, поэтому проблемы, конечно, быстро не уйдут, но они в будущем продолжат решаться.

– Какой объем бюджета будет?

– Планируем 1,5 миллиарда рублей. Финансирования от администрации не будет, это частные средства.