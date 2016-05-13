«Крылья Советов» не прошли лицензирование РФС

«Крылья Советов» не смогли получить лицензию для выступления в российской Премьер-лиге в следующем сезоне из-за долгов перед «Зенитом» и «Рубином». Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

«Пока что нам не дали лицензию, но это нормальная процедура. В понедельник нам пришлют официальные претензии. Мы их знаем – это задолженности по трансферам перед «Зенитом» и «Рубином», по Милану Родичу и Тарасу Бурлаку соответственно. Сейчас мы устраняем этот вопрос, решаем его и обязательно будем подавать ещe один запрос», – сказал Шашков.

Напомним, ранее не прошли лицензирование РФС на новый сезон «Мордовия» и «Амкар».