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    Каряка: «Второй тайм провели намного лучше, создали ряд опасных моментов»

    Тренер «Амкара» Андрей Каряка признал, что его команда провалила первый тайм в матче 28-го тура чемпионата России с «Тереком» (0:2).

    «Первый тайм провели плохо – было много потерь в середине поля, поэтому получали контратаки. В принципе, второй гол так и был забит.

    Второй тайм провели намного лучше, создали ряд опасных моментов. Были повторы, были удары – не удалось забить. То, что первый тайм получился не очень, связываю с тем, что ввели ряд новых игроков в основной состав. Во втором тайме вроде нормально проявили себя ребята.

    «Уфа» – прямой конкурент, поэтому в любом случае надо обыгрывать соперника. Подготовка к матчу начнется уже сегодня», – сказал он.

    Источник: ФК «Амкар»

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    13.05.2016 10:13
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