Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калачев: «Главное, чтобы не нашли мельдоний»

    Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев выразил недоумение тем, что его команду вызвали на допинг-тест после победного матча с «Динамо».

    «Встречал ли когда-нибудь такое, чтобы всех 11 игроков отправили на допинг-тест? Мне много раз приходилось сдавать допинг-тесты, но максимум обычно бывают два-три человека. Чтобы вся команда… Наверное, они не понимают, как «Ростов» так хорошо играет.

    Копают под «Ростов»? Посмотрим, главное, чтобы не нашли какой-нибудь мельдоний или что там сейчас ищут? Думаю, все будет нормально. Мы играем так хорошо только на обычном питании», – заявил Калачев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2016 01:01
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 13 мая 2016, 09:33

      Как были в стране 2 проблемы, так они и остались. И главная из них дураки. В следствии чего вытекает и вторая проблема.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Black Giz 13 мая 2016, 15:52

      Вторая мельдоний (судя по количеству пойманных спортсменов))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > андрей андреев 13 мая 2016, 17:50

      Опять же она вытекает из первой проблемы)))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 мая 2016, 09:09

      Зассали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 13 мая 2016, 06:18

      А результаты теста объявят когда будет понятно что Зенит летит мимо ЛЧ

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > slavutiq70 13 мая 2016, 08:22

      Ну так. Боятся потерять Халка и Витселя.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11