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    Габулов сыграет в воротах «Динамо» против «Ростова»

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Ростова» на матч 28-го тура РФПЛ.

    Динамо: Габулов, Живоглядов, Хольмен, Самба, Соснин, Ионов, Зобнин, Денисов, Драгун, Ташаев, Бечирай.

    Запасные: Лещук, Шунин, Степанов, Морозов, Дьяков, Сарамутин, Левин, Терехов, Кузьмин, Соломатин, Обольский.

    Ростов: Джанаев, Ротенберг, Сесар Навас, Баштуш, Новосельцев, Кудряшов, Могилевец, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.

    Запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Маргасов, Эззатоллахи, Канга, Думбия, Калачев, Киреев, Ю Бен Су, Бухаров, Качарава.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.05.2016 19:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +331

      NapaS 12 мая 2016, 21:06

      Динамо это не поможет.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 мая 2016, 20:25

      Ростов поставит Динамо на место.

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 12 мая 2016, 20:09

      Хоть кто-то головой подумал,и мастера вместо фломастера поставил!)

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > Pourport 12 мая 2016, 20:49

      Мастера по ловле бабочек.

      0
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