Суарес: «Получаю большое наслаждение в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес рассказал о секрете своего бомбардирского успеха в каталонском клубе в текущем сезоне.

«Нападающий забивает голы благодаря партнерам по команде. В последнее время все они сосредоточены на пасе мне, чтобы я мог забить. Никогда не думал, что буду таким бомбардиром в «Барселоне». Так что получаю большое наслаждение от этого момента», – приводит слова Суареса ESPN.

По итогам 37-го тура Суарес является лучшим бомбардиром Примеры. На его счету 37 голов.