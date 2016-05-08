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    Суарес по-прежнему возглавляет гонку бомбардиров среди игроков топ-6 европейских чемпионатов

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес, забивший два мяча в поединке 37-го тура Примеры против «Эспаньола» (5:0), записал на свой счет 37-й гол в 34-х матчах испанского первенства, продолжив таким образом удерживать первую позицию среди лучших снайперов топ-6 европейских лиг.

    Преследователями уругвайца являются Златан Ибрагимович («ПСЖ», 35 голов в 29-ти матчах), Криштиану Роналду («Реал», 33/35), Гонсало Игуаин («Наполи», 33/33) и Жонас («Бенфика», 31/32).

    Отметим, что Суарес установил личный рекорд по количеству голов в чемпионате за сезон. Предыдущее его достижение – 35 забитых мячей за «Аякс» в Эредивизие в сезоне -2009/10.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 23:37
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -186

      Protosser 13 мая 2016, 09:09

      А что за Топ-6? Чтоб Португалию включить в "ТОП"? Бред какой-то.
      Мало кто назовет больше 5 клубов в этом "Топ"-чемпионате..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 9 мая 2016, 08:08

      Зубастик рулит! :-)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      alievsodik 9 мая 2016, 07:48

      ?

      0
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      Рейтинг: +31

      vlalvl 9 мая 2016, 06:51

      Суарес жри!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      PRE999 9 мая 2016, 05:27

      http://dn-football.okis.ru/O_P
      rotasov_record_st_41-1.html

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 9 мая 2016, 00:27

      ЗМ получит.

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > Тraumtanzеr 9 мая 2016, 09:38

      Бутсу.

      0
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      Рейтинг: +10

      PRE999 > Alek7183 9 мая 2016, 09:48

      Может и ЗМ в 2018

      0
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 > PRE999 11 мая 2016, 17:37

      Может и ЗМ выиграет, но в данном случае борьба то за золотую бутсу.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 мая 2016, 00:16

      Еще в следующем туре пару забьет, бутсу получит заслужено

      0
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      Рейтинг: +121

      vanesss1981 9 мая 2016, 00:07

      Когда наши будут столько забивать?

      -1
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      Рейтинг: +504

      alex-76 9 мая 2016, 00:03

      И кусаться умеет и забивать )))))

      1
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