Гершкович: «Продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локомотива»

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович уверен, что«Локомотив» прогадал с продажей Ниасса в зимнее трансферное окно.

«Локомотив» неожиданно проиграл «Кубани». Удалось посмотреть концовку матча. Видел гол гостей с пенальти. «Локо» мог отыграться. Хочется отметить, что Самедов – игрок сборной – находится в хорошем тонусе. Но видите, как все бывает. Аутсайдеры нацелены на очки, им надо спасаться.

Мы уже не раз говорили, а теперь можно повторить, что продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локо». Ушел ключевой игрок, а те, кто пришел на его место, явно ему уступают», – считает Гершкович.

В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.