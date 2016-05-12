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  • Гершкович: «Продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локомотива»

Гершкович: «Продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локомотива»

12 мая 2016, 07:41
6

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович уверен, что«Локомотив» прогадал с продажей Ниасса в зимнее трансферное окно.

«Локомотив» неожиданно проиграл «Кубани». Удалось посмотреть концовку матча. Видел гол гостей с пенальти. «Локо» мог отыграться. Хочется отметить, что Самедов – игрок сборной – находится в хорошем тонусе. Но видите, как все бывает. Аутсайдеры нацелены на очки, им надо спасаться.

Мы уже не раз говорили, а теперь можно повторить, что продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локо». Ушел ключевой игрок, а те, кто пришел на его место, явно ему уступают», – считает Гершкович.

В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Кубань (ЛФЛ) Самедов Александр Ниасс Умар
Комментарии (6)
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Zly
1463030297
А что делать Черевченко? Не он командует трансферами, а безумная бабка Оля со своим зятем. Я до сих пор удивлен, как ее не выгнали от туда.
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Диктор
1463031668
Согласен-до лета надо было держать.
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андрей андреев
1463032780
В бюджетных командах моют капусту.Только частники могут проводить адекватную трансферную политику и выигрывать.Исключение Ростов,НХЛ там Бердыеа всё делает,всё в одних руках.Ну и Газпром,который просто заливает деньгами Зенит(народными)
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alex kidn
1463039249
Ну если Спартак этим не воспользуется, повезет локо
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LokoBars
1463039374
да, нужно было до лета подождать с трансфером..
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mdu86
1463041204
Да это всем было понятно! Да только Смородской на это наплевать!... Одни только матерные слова лезут в голову! Когда же уже придут в клуб люди, которые будут жить Локомотивом и выведут его на былые позиции? А этих отмывателей бабла во главе со Смородской расстрелять...
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