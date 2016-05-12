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    Гершкович: «Продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локомотива»

    Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович уверен, что«Локомотив» прогадал с продажей Ниасса в зимнее трансферное окно.

    «Локомотив» неожиданно проиграл «Кубани». Удалось посмотреть концовку матча. Видел гол гостей с пенальти. «Локо» мог отыграться. Хочется отметить, что Самедов – игрок сборной – находится в хорошем тонусе. Но видите, как все бывает. Аутсайдеры нацелены на очки, им надо спасаться.

    Мы уже не раз говорили, а теперь можно повторить, что продажа Ниаcса стала стратегической ошибкой «Локо». Ушел ключевой игрок, а те, кто пришел на его место, явно ему уступают», – считает Гершкович.

    В матче 28-го тура «Локомотив» уступил «Кубани» со счетом 0:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2016 07:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 12 мая 2016, 11:20

      Да это всем было понятно! Да только Смородской на это наплевать!... Одни только матерные слова лезут в голову! Когда же уже придут в клуб люди, которые будут жить Локомотивом и выведут его на былые позиции? А этих отмывателей бабла во главе со Смородской расстрелять...

      0
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 12 мая 2016, 10:49

      да, нужно было до лета подождать с трансфером..

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      Рейтинг: +826

      alex kidn 12 мая 2016, 10:47

      Ну если Спартак этим не воспользуется, повезет локо

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 мая 2016, 08:59

      В бюджетных командах моют капусту.Только частники могут проводить адекватную трансферную политику и выигрывать.Исключение Ростов,НХЛ там Бердыеа всё делает,всё в одних руках.Ну и Газпром,который просто заливает деньгами Зенит(народными)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 мая 2016, 08:41

      Согласен-до лета надо было держать.

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      Рейтинг: +312

      Zly 12 мая 2016, 08:18

      А что делать Черевченко? Не он командует трансферами, а безумная бабка Оля со своим зятем. Я до сих пор удивлен, как ее не выгнали от туда.

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