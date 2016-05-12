Черевченко: «Есть вопросы и к игрокам, и ко мне»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко ответил на вопросы журналистов после поражения в матче 28-го тура РФПЛ от «Кубани» (0:1).

– Впервые в стартовом составе вышел Рифат Жемалетдинов, давно не появлялся там и Мануэл Фернандеш...

– Рифат хорошо выглядел на тренировках, получил свой шанс. Для первой игры он сыграл отлично.

– Замена Пейчиновича обусловлена травмой или тактическими действиями?

– Да, Неманья получил травму голеностопа. Будем смотреть, что с ним.

– На 90-й минуте произошел неоднозначный эпизод с участием Хенти. Там был пенальти?

– Я не видел. Да и что толку? Я судейство не обсуждаю.

– Вы довольны самоотдачей команды сегодня?

– Была самоотдача, желание победить... Не всегда этого достаточно. Не хватило реализации.

– Рисунком игры довольны?

– Как я могу быть довольным рисунком игры, когда команда проигрывает? Значит, есть вопросы. К игрокам и ко мне тоже.

– Первый тайм играл Шкулетич, второй – Хенти. Кто больше нравится?

– Трудно ответить... Если форварды не забивают – значит, есть вопросы, – сказал тренер.