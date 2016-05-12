Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мамаев узнал от журналиста о потере шансов на чемпионство

    Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, давая интервью каналу «Наш футбол» после матча 28-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» (3:0), от журналиста узнал о том, что у краснодарцы уже не смогут занять первое место.

    Шансов на чемпионство «Краснодар» лишился после победы ЦСКА над «Анжи» (3:1) ранее в этом же туре.

    «А мы не сможем зацепиться уже? Сколько у них очков? Я, если честно, думал, что мы еще можем зацепиться. А, у них больше побед… Будем стараться просто подняться как можно выше и максимальное количество очков набрать в оставшихся двух играх. А там уже как распорядятся команды, которые выше нас, потому что, к сожалению, на финише не все от нас зависит.

    Как ни печально это звучит, но «Краснодар» в этом году, к сожалению, не сможет бороться за золото. Опять же я только что от вас это узнал. Будем делать выводы, готовиться к следующему сезону. Постараемся занять место как можно выше», – сказал Мамаев.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.05.2016 00:26
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 12 мая 2016, 09:04

      Да,у Мамаева с математикой,точнее арифметикой,видимо плохо.Но это неважно,лишь бы играл хорошо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 мая 2016, 08:42

      Автор бухнул и ему стало всё равно Уфа или Анжи, это где-то далеко и
      географию давно проходили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      kupryaev 12 мая 2016, 08:33

      кто больше выпил?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 12 мая 2016, 07:08

      Нас и серебро устроит, всякое может случится!!!!!!!!Удачи "Краснодару"!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +387

      petlyra 12 мая 2016, 01:59

      А что в этом туре ЦСКА с Анжи играл? Почему не пишут автора?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > petlyra 12 мая 2016, 02:20

      Конечно-же это была "Уфа", а "Анжи" в этом туре вышла победителем в поединке с "Рубином", автор явно что-то перепутал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11