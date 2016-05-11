Малафеев завершит карьеру 15 мая

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в это воскресенье завершит свою карьеру. После матча 29-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» голкипер сделает круг почета перед трибунами стадиона «Петровский».

Отметим, Малафеев находится в составе «Зенита» с 1999 года. За это время провел в основе команды 442 матча, в 163 из них мячей не пропускал.

Вместе с командой голкипер завоевал 12 трофеев – Кубок и Суперкубок УЕФА, четыре чемпионских титула, три Кубка России и три Суперкубка страны.

В составе сборной России Малафеев провел 29 матчей, в которых пропустил 24 гола. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.