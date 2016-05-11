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Малафеев завершит карьеру 15 мая

11 мая 2016, 18:08
8

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев в это воскресенье завершит свою карьеру. После матча 29-го тура Премьер-лиги против «Локомотива» голкипер сделает круг почета перед трибунами стадиона «Петровский».

Отметим, Малафеев находится в составе «Зенита» с 1999 года. За это время провел в основе команды 442 матча, в 163 из них мячей не пропускал.

Вместе с командой голкипер завоевал 12 трофеев – Кубок и Суперкубок УЕФА, четыре чемпионских титула, три Кубка России и три Суперкубка страны.

В составе сборной России Малафеев провел 29 матчей, в которых пропустил 24 гола. Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав
Комментарии (8)
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KuPe4iK
1462979561
в Зенит 2 к Зырянову...что время зря терял(((
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Тяп-Ляп.
1462980835
Молофеев повесит рога на гвоздь 15 мая в воскресенье.
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sobaka120982
1462982820
А вот с буффоном 38 летним продлил Юве. Контракт до 2018 года!!! Малафея так не ценят((((((
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волчарик
1463001373
достойная карьера
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ETerno
1463036714
Мог бы еще поиграть
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Diesel133
1463064000
красава, очень достойно карьеру провел))
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