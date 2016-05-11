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    Агент: «Контракт Селезнева и «Кубани» практически разорван»

    Контракт между украинским нападающим Евгением Селезневым и «Кубанью» практически расторгнут. Об этом заявил агент игрока Вадим Шаблий. По его словам, после разрыва соглашения краснодарский клуб остался должен денег игроку.

    Напомним, ранее Селезнев покинул расположение клуба и улетел на Украину. После появилась информация о том, что игрок нарушал спортивный режим во время выступлений за «Кубань». По другим сведениям конфликт произошел после того, как один из руководителей клуба обвинил форварда в сдаче матча против «Мордовии».

    Источник: ТАСС

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    11.05.2016 14:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 11 мая 2016, 15:16

      Надеюсь кубань после вылета расформируют после всего того, что они сделали с тренерами и игроками.

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