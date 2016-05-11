Карпин: «Пока остаюсь в «Торпедо»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин заявил, что пока не собирается покидать клуб, несмотря на вылет из ФНЛ.

– Вы остаетесь в «Торпедо»?

– Пока – да.

– Говорят, что футбольная Россия узнала про Армавир благодаря Карпину. Нет ли у вас желания открыть еще какой-нибудь город для любителей футбола?

– Ездить по городам, чтобы их узнавали? Будет интересный проект, почему бы и нет.

– В том числе и в Иркутске?

– Здесь такие же люди живут.

– В бытность тренером «Спартака» вы выглядели у футбольного поля франтом и практически не позволяли себе появляться на публике в спортивном костюме или джинсах. В Иркутск не взяли другой одежды?

– Взял. Просто холодно было, пришлось надевать куртку. К тому же, мягко говоря, неблизкие перелеты заставляют одеваться несколько иначе.

– У «Торпедо» остался маленький шанс зацепиться за ФНЛ благодаря оговорке в регламенте, согласно которой место клуба ПФЛ, отказавшегося от повышения в классе, может занять кто-то из зоны вылета.

– Сейчас мы об этом, естественно, не думаем. Если вылетели во вторую лигу, значит, надо к ней и готовиться. А там – как получится, – сказал Карпин.