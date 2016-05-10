Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин раскритиковал качество поля после выездной игры 36-го тура ФНЛ против «Байкала» (2:1).

«Главное, что получилось в сегодняшнем матче, – это выиграть. Про футбол же на таком поле что-либо говорить сложно. У нас и так-то футбол не особо любят в стране, а после матчей на таких полях вообще, мне кажется, можно заканчивать с футболом. Про игру особо сказать нечего – игры не было, была борьба, беготня», – сказал Карпин.