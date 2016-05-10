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    Карпин: «У нас футбол и так не особо любят, а с такими полями можно с ним заканчивать»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин раскритиковал качество поля после выездной игры 36-го тура ФНЛ против «Байкала» (2:1).

    «Главное, что получилось в сегодняшнем матче, – это выиграть. Про футбол же на таком поле что-либо говорить сложно. У нас и так-то футбол не особо любят в стране, а после матчей на таких полях вообще, мне кажется, можно заканчивать с футболом. Про игру особо сказать нечего – игры не было, была борьба, беготня», – сказал Карпин.

    Источник: ФНЛ

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    10.05.2016 20:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -12

      Qigong 10 мая 2016, 22:05

      Слабым командам проще играть против сильных на плохих газонах, мастерство не на 100% влияет на результат...

      1
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      Рейтинг: +8

      Romka1991 10 мая 2016, 21:39

      Я не согласен с этими словами. Поля в России очень даже хорошие. Думаю он просто недоволен счетом...

      -2
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      Рейтинг: +197

      proekt > Romka1991 10 мая 2016, 21:46

      Главная проблема, в том что они считаются "очень даже хорошие"...

      1
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