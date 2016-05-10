Точилин: «Слишком мало времени, чтобы что-то менять в «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин удивлен тем, что отставка Андрея Кобелева состоялась всего за три тура до финиша чемпионата.

«Об отставке долго говорили, но удивило то, что Кобелева сняли за три тура до конца чемпионата. Не знаю, руководство клуба приняло такое решение или сам Андрей Николаевич. Но сейчас такой момент, когда слишком мало времени, чтобы что-то кардинально менять. Поэтому с тревогой думаю о том, сыграет эта отставка положительную роль в эмоциональном плане или отрицательную.

Для того, чтобы понимать, что Кобелев делал не так – нужно быть внутри команды и знать, в чем именно проблема. Понятно, что уход большой группы футболистов не может не сказаться на качестве игры «Динамо». Но в распоряжении Кобелева все равно оставались футболисты, которые могли решать задачи и не доводить дело до такой острой ситуации, как борьба за выживание. В последнем матче со «Спартаком» (0:3) «Динамо» показало хороший футбол, хоть и проиграло. Специалисты отмечали, что бело-голубые не заслужили такого поражения. Но видно, что команде не хватает исполнительского мастерства. Возможно, эта отставка как раз встряхнет ребят, у них появится положительный эмоциональный фон и они сыграют в тот футбол, который показывали в отдельные моменты. Думаю, именно на это руководители клуба и рассчитывали, когда отправили главного тренера в отставку за три тура до финиша чемпионата.

Чикишев? Какие задачи могут стоять перед тренером, который специализировался на работе с молодежью? Насколько я знаю, у него не было подобного опыта работы, которая ему сейчас предстоит. Если говорить о нем, как о человеке, Чикишев очень спокойный, уравновешенный. А насколько ему удастся сработаться с опытными футболистами – трудно сказать. Хотя в команде есть большая группа молодых ребят, которые играли у него. Не думаю, что тренер будет что-то кардинально менять в данной ситуации. Это тяжело сделать. Расчет был на то, что отставка Кобелева как-то встряхнет ребят. Возможно, в плане тактики Чикишев что-то попытается придумать, но в плане выбора состава я не думаю, что будут большие перемены. Одна-две позиции максимум. Его задача – объединить футболистов, чтобы достойно провести три оставшиеся встречи и не доводить дело до стыковых матчей. Нужно верить в команду. У «Динамо» уже были такие сезоны. Я сам попадал в такую ситуацию.

Нам удавалось исправить это сделать за счет настоя. Нужно выходить и биться, умирать на поле. Если не мастерством, то, по крайней мере, огромным желанием. Давайте возьмем «Амкар», «Ростов», по составу «Динамо» не хуже. Дело только в отношении и эмоциональном плане», – сказал Точилин.

На сегодняшнем собрании игрокам «Динамо» объявлено о смене главного тренера. На место покинувшего свой пост Андрея Кобелева исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Сергей Чикишев, ранее возглавлявшим молодежную команду клуба.