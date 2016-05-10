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    Селезнев может вернуться в украинскую Премьер-лигу

    Нападающий Евгений Селезнев может вернуться в украинский чемпионат. Напомним, что ранее появилась информация, согласно которой Селезнев расторг контракт с краснодарской «Кубанью».

    «На данный момент Селезнев ждет копию разорванного соглашения с «Кубанью», чтобы начать поиски нового клуба. Евгений имеет варианты трудоустройства в украинской Премьер– лиге», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

    Стоит отметить, что Селезнев провел в составе краснодарского клуба девять матчей в чемпионате России, в которых забил три мяча, два из них с пенальти.

    Источник: ТАСС

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    10.05.2016 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 мая 2016, 17:04

      селезнев разве хахол, я думал он наш, ватник из лугандона...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 мая 2016, 13:24

      Пусть катится куда хочет.Толку ноль от хохла.

      0
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      Рейтинг: +4833

      neveldomha 10 мая 2016, 12:49

      Единственное, что удивит - это подача Селезневым документов на российское гражданство.

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