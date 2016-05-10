Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Урала»: «У нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем?»

Президент «Урала»: «У нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем?»

10 мая 2016, 10:55
10

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его команда равняется на «Лестер», который в этом сезоне выиграл АПЛ.

«Когда люди спрашивают, что такое счастье, я отвечаю: «Это когда ты приходишь на работу или домой, и тебе хорошо и там, и там. Это для меня счастье. Мое счастье здесь, в «Урале». Это моя жизнь, и я доволен этим. Я могу сказать: «Я счастливый человек!» Потому что занимаюсь любимым делом.

Футбол в Екатеринбурге – спорт номер один, несмотря на то, что большее время года здесь зима.

Мы стараемся конкурировать с другими клубами. Хотя сложно бороться за титул на длинном отрезке, но у нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем? И мы сможем конкурировать», – сказал Иванов.

Источник: ФИФА
Россия. Премьер-лига Урал Лестер
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Тони Монтана
1462867097
Лестер, Лестер...уже надоели. такое бывает раз в 100 лет)
Ответить
Pro100Kid
1462867673
Потому что у Лестера есть деньги и хорошая служба скаутов
Ответить
Asbjorn
1462869660
Потому что тут не Англия
Ответить
Karpathian
1462870342
Потому что Гриша не из Тайланда:) И, увы,Гогниев не Варди...
Ответить
Alek7183
1462874704
Мы только за что-бы вы были как Лестер.
Ответить
Каратель помойников
1462880380
вы так не можете потому что есть гиннер и газпрём
Ответить
Diesel133
1462893146
пытайтесь, все в ваших руках)
Ответить
андрей андреев
1462896039
Главное в этом сезоне не напрягайтесь.Место хорошее(в середине таблице),так что играйте спокойно,берегите силы. Да и нам очки нужны
Ответить
Главные новости
У Абдулкадырова из ЦСКА есть три варианта в РПЛ
19:52
Игдисамов одобрил трансфер защитника «Ростова» в ЦСКА
19:15
4
Губерниев прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» от «Родины»
18:22
1
Названа причина, почему Андрей Мостовой не перейдет в «Спартак»
17:50
4
У Мостового есть два варианта в РПЛ, но мешает его зарплата
17:38
5
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Все новости
Все новости
Громкое заявление Ерохина после поражения «Зенита» от «Родины»
20:29
1
Комментарий Бабаева о скором снятии бана с России
20:07
Слуцкий сообщил, что китайцы оплакивали его уход из «Шэньхуа»
19:42
Семак ответил, будут ли Соболев и Аугусто играть вместе
19:31
Петржела призвал уволить Семака после поражения «Зенита» от «Родины»
18:58
1
«Динамо» сообщило об уходе Маухуба в аренду
17:21
Слуцкий спрогнозировал чемпиона России
17:05
1
Сотрудника «Матч ТВ» дерзко обокрали во Франции
16:47
11
Семин сделал фундаментальный вывод из матча «Спартак» – «Краснодар»
16:25
6
Канчельскис объяснил, почему «Зенит» проиграл дома «Родине»
16:11
1
Дочь тренера ЦСКА станет певицей
16:03
3
Слуцкий определил, какое место в РПЛ займет «Спартак»
15:51
23
Батраков раскрыл позицию насчет перехода в «Галатасарай»
15:30
5
Агент выявил тенденцию летнего трансферного окна в РПЛ
15:26
Терехин назвал московский клуб РПЛ, у которого «игры нет вообще»
15:02
2
Агент описал трансфер Даку в «Спартак» одним прилагательным
14:48
Видео«Говяшка залетела»: Агкацев – о своей ошибке в матче со «Спартаком»
14:32
2
Баженов увидел ошибку Карседо в проигранном матче с «Краснодаром»
14:29
5
Писарев объяснил, почему «Спартак» проиграл «Краснодару»
14:27
9
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
14:11
5
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
2
Орлов сказал, что его поразило в игре «Зенита» с «Родиной»
13:56
5
ФотоИгрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
13:51
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
9
Оздоев: «Россию в ближайшие 3-4 года никуда не допустят»
13:18
1
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
1
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
7
Мостовой – о Даку: «Если забьет, те же, кто плевал ему в спину, будут обнимать и качать на руках»
12:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+