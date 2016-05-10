Президент «Урала»: «У нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем?»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что его команда равняется на «Лестер», который в этом сезоне выиграл АПЛ.

«Когда люди спрашивают, что такое счастье, я отвечаю: «Это когда ты приходишь на работу или домой, и тебе хорошо и там, и там. Это для меня счастье. Мое счастье здесь, в «Урале». Это моя жизнь, и я доволен этим. Я могу сказать: «Я счастливый человек!» Потому что занимаюсь любимым делом.

Футбол в Екатеринбурге – спорт номер один, несмотря на то, что большее время года здесь зима.

Мы стараемся конкурировать с другими клубами. Хотя сложно бороться за титул на длинном отрезке, но у нас есть пример «Лестера». Почему мы так же не можем? И мы сможем конкурировать», – сказал Иванов.