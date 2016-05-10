Точилин: «Кобелев прекрасно знал, что происходит в «Динамо» и что его ждет»

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин оценил ситуацию, которая сложилась у бело-голубых в текущем сезоне. Напомним, что москвичи занимают 13-е место в таблице РФПЛ после 27-ми туров.

«Команда оказалась в очень непростой ситуации, и обстановка вокруг нее нагнетается с каждым днем. Все эти разговоры о том, что «Динамо» может попасть в стыковые матчи или даже просто вылететь из Премьер-лиги… Тревожно становится, но верю, что команда с честью выйдет из непростой ситуации. В оставшихся матчах нужно собраться и сыграть, как бы это пафосно ни звучало, не только за себя, но и за честь клуба.

Рискнул бы возглавить разваливающийся по ходу чемпионата клуб, как это сделал Андрей Кобелев? С его стороны это был осознанный шаг. Кобелев прекрасно знал, что происходит в «Динамо» и что его ждет. Он верил в свои силы, а для любого динамовца поработать в родном клубе — большое счастье. У руководителей «Динамо» пока хватает терпения не рубить сплеча, и хочется пожелать своему коллеге удачи», — выразил свою точку зрения Точилин.