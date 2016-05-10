Оланаре: «К счастью, травма не настолько серьезна, как изначально говорили»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре детально рассказал об эпизоде, в котором он получил травму. Напомним, что футболист травмировался в игре с «Зенитом».

— Аарон, играй вы в Англии, после той травмы, что вы получили в финале Кубка России, к вам тут же бы приставили кислородную маску и отправили в больницу на МРТ. Вы же с затейпированным коленом решили продолжить играть и умудрились забить гол. Хочется спросить — как?

— В тот момент мне показалось, что ничего серьезного не произошло. Даже были ощущения, что я смогу закончить игру. Поэтому я попросил просто наложить мне бандаж.

— Адреналин напрочь убил болевые ощущения?

— Именно! Когда ты в игре, кровь летает по венам настолько быстро, что ты ничего не ощущаешь. Но вот после того, как я повторно повредил колено, понял, что дело серьезное.

— С вашим уходом у ЦСКА полностью разладилась игра в атаке. Это, наверное, не только обидно, но и одновременно приятно?

— Нет. Мне в тот момент хотелось только одного – продолжить игру. Ведь это был финал Кубка, и я мечтал о победе в нем. Но в итоге и мне пришлось покинуть поле, и команда без меня проиграла. Приятного в этом мало. Но это футбол, а в нем такие вещи случаются.

— Что говорят врачи? Когда операция?

— Где-то через неделю. В Германии. К счастью, травма не настолько серьезна, как изначально говорили. У меня надорваны боковые связки колена.

— Армейцы брали вас в аренду с правом выкупа. Сколько составляет эта сумма?

— Не могу сказать. Этими делами занимаются два клуба и мой агент. Не хочу влезать в денежные вопросы.

— Но будь ваша воля, за какой клуб вы бы играли?

— Конечно, за ЦСКА!

— Если с этой стороны посмотреть на вашу травму, что это было: наказание за что-то, предостережение или, быть может, испытание, которое необходимо преодолеть?

— Я верю в то, что это именно посланное мне испытание, через которое я должен пройти и выйти из него еще более сильным человеком. И я твердо намерен это сделать. С божьей помощью.